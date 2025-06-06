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Развилка для Трампа: санкции против Украины, или дать повоевать без участия США

Развилка для Трампа: санкции против Украины, или дать повоевать без участия США

Как сообщает  американское издание The Atlantic со ссылкой на анонимные источники, после украинской операции «Паутина» по атаке беспилотников на российские аэродромы, в Белом доме начались дебаты, должны ли США прекратить поддержку Украины.

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