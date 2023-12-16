СК РФ возбудил дело в ответ на объявление в розыск на Украине патриарха Кирилла

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску сотрудников Службы безопасности и МВД Украины из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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