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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Вопроса о выводе ВС РФ в коммюнике саммита по Украине нет

Вопроса о выводе ВС РФ в коммюнике саммита по Украине нет

Конференция пройдёт через несколько дней, но итоговый документ уже есть. О выводе российских войск ничего нет.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Вообщем, планируется громогласный пук в лужу.&quot; Ну, не скажите, не скажите... Планируется массовый сбор донатов и оружия у присутствующих. Ну шо, шановни, пошарим мелочь по карманам, у кого гроши завалялись, у кого вооружение советского образца, у кого, может, Пэтриот &quot;за подкладку завалился&quot;... Поэтому, страны, что поумнее, посылают &quot;министров по делам инвалидов&quot; - они такие вопросы не решают, не их компетенция, поэтому с них &quot;взятки гладки&quot;, А &quot;первым лицам&quot; придётся отдуваться и, возможно, выворачивать карманы. С паршивых овец клок - бедному рубашка... или вилла...
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