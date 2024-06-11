Вопроса о выводе ВС РФ в коммюнике саммита по Украине нет

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Леонид Ла Рошель

"Вообщем, планируется громогласный пук в лужу." Ну, не скажите, не скажите... Планируется массовый сбор донатов и оружия у присутствующих. Ну шо, шановни, пошарим мелочь по карманам, у кого гроши завалялись, у кого вооружение советского образца, у кого, может, Пэтриот "за подкладку завалился"... Поэтому, страны, что поумнее, посылают "министров по делам инвалидов" - они такие вопросы не решают, не их компетенция, поэтому с них "взятки гладки", А "первым лицам" придётся отдуваться и, возможно, выворачивать карманы. С паршивых овец клок - бедному рубашка... или вилла...