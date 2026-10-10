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Аргументы и Факты

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Цинк, справки, пломбы: перевозка тела Кашпировского оказалась трудной

Цинк, справки, пломбы: перевозка тела Кашпировского оказалась трудной

Специалист в области похоронного дела Петр Федоров в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, какие условия необходимо соблюсти для перевозки тела усопшего в другую страну.

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