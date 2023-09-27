До 2026 года Красноярский край направит на дороги и транспорт более 165 млрд рублей

Средства краевого и федерального бюджетов пойдут на продолжение строительства и параллельное проектирование линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, модернизацию региональной сети дорог, а также покупку авиа и автотранспорта для муниципалитетов.
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