До 2026 года Красноярский край направит на дороги и транспорт более 165 млрд рублей

Средства краевого и федерального бюджетов пойдут на продолжение строительства и параллельное проектирование линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, модернизацию региональной сети дорог, а также покупку авиа и автотранспорта для муниципалитетов.