АО "Океанрыбфлот" приглашает абитуриентов в КамчатГТУ на целевое обучение

АО "Океанрыбфлот" приглашает абитуриентов в КамчатГТУ на целевое обучение

АО "Океанрыбфлот" приглашает абитуриентов пройти обучение в Камчатском государственном техническом университете и по окончании трудоустроиться в компании.

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