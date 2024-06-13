Страны G7 разработали соглашение по доходам от активов России

Политического соглашения по использованию в интересах Украины процентов с доходов от замороженных активов России достигли страны G7, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает 13 июня агентство ANSA.
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