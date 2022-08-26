В школах могут ввести «дистанционку» из-за роста заболеваемости ковидом

Из-за роста заболеваемости COVID-19 школьников могут перевести на «дистанционку», также это может сказаться на формате проведения торжественных линеек 1 сентября, так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 школьников могут перевести на «дистанционку», также это может сказаться на формате проведения торжественных линеек 1 сентября, так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
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