Zab.ru

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Понятно. Дорожает то что надо именно тебе. Что не надо не заметно всёКакие продукты по...
  • Алексей Сафронов
    Такое впечатление что ВВП находиться в летаргическом сне, когда как шаман с бубном повторяет мантры об "укреплении де...Сентябрьские выбо...
  • Galina Molotskova (Амбросовская)
    Не просто же так её не хотели? Огласите причиныПервоклассница по...

В школах могут ввести «дистанционку» из-за роста заболеваемости ковидом

В школах могут ввести «дистанционку» из-за роста заболеваемости ковидом

Из-за роста заболеваемости COVID-19  школьников могут перевести на «дистанционку», также это может сказаться на формате проведения торжественных линеек 1 сентября, так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх