СК Крыма пытается замять дело об истязаниях и сексуальных домогательствах к юным спортсменкам?

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Публикация «АН» «Вот когда убьют, тогда и звоните» получила продолжение… Как стало известно, 29 октября 2024 года в следственный отдел по городу Керчь из Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г.

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