Экс-депутат Рады Червоненко предрек Киеву неизбежную трагедию из-за газа

Во время эфира телеканала «НАШ» Червоненко обратил внимание на то, что покупки Киевом реверсного российского газа под видом европейского не приведут ни к чему хорошему.
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