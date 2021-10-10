Мировое обозрение

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Экс-депутат Рады Червоненко предрек Киеву неизбежную трагедию из-за газа

Экс-депутат Рады Червоненко предрек Киеву неизбежную трагедию из-за газа

Во время эфира телеканала «НАШ» Червоненко обратил внимание на то, что покупки Киевом реверсного российского газа под видом европейского не приведут ни к чему хорошему.

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