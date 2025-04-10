Москва решает судьбу мигрантов: Киргизия просит Россию о поблажке для своих

Галина Друзина Нечего делать в России ни киргизам, ни таджикам, ни узбекам и им подобным, гнать поганой метлой из России, разогнать все диаспоры и конфесси - это преступные кланы, которые существуют на деньги Запада для того, чтоб изнутри уничтожить Россию.

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? Почему работадатели не оплачивают социальные расходы на семьи мигрантов?