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Москва решает судьбу мигрантов: Киргизия просит Россию о поблажке для своих

Москва решает судьбу мигрантов: Киргизия просит Россию о поблажке для своих

Власти Киргизии просят Россию продлить срок легализации граждан, нарушивших миграционное законодательство.

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Комментарии
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Галина Друзина
Нечего делать  в России ни киргизам, ни таджикам, ни узбекам и им подобным, гнать поганой метлой из России, разогнать все диаспоры и конфесси - это преступные кланы, которые существуют на деньги Запада для того, чтоб изнутри уничтожить Россию.
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1 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? Почему работадатели не оплачивают социальные расходы на семьи мигрантов?
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17 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Один день нарушения пребывания штраф 50 баксов. Какие проблемы, берём пример с Индии.
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12 час.
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