У DeepSeek могут возникнуть проблемы с товарным знаком в США

Китайская компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, была обвинена в краже интеллектуальной собственности, столкнулась с вопросами конфиденциальности в Европе и стала объектом огромной кибератаки.
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