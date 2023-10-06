Послеремонтная проверка генераторов Airbus и Boeing теперь будет проводиться в России

Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали первые российские стенды для испытаний генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолетов Robinson и Agusta, которые раньше проходили проверку только за рубежом.
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