Федеральная налоговая служба намерена разработать концепцию единого переходного налогового режима. Его задача — обеспечить бизнесу постепенное увеличение налоговой нагрузки и предотвратить уход предпринимателей в тень после завершения экспериментов с АвтоУСН и режимом самозанятых.