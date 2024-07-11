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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Емельяненко − о боях с Федором: «Он кровожадно поступал, не по-братски»

«Мы с Федей выходили по боевому самбо, по дзюдо. Но, правда, раньше он кровожадно поступал. Неправильно чуть-чуть, не по-братски.

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