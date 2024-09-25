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Ефимов: готовность столичного ФОК «Алтайский» составила 70%

Ефимов: готовность столичного ФОК «Алтайский» составила 70%

В Восточном административном округе Москвы строят спортивный комплекс «Алтайский». Объект, расположенный в районе Гольяново, на Алтайской улице, владение 33, возводят в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

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