Юные орловцы попробовали себя в роли космонавтов и дайверов

В Орле на бульваре Победы открылась фотовыставка «Подводный космос. Дайвинг детям». Представленные на выставке фото рассказывают о том, как юные орловцы этим летом посетили музей космонавтики, полетали в аэротрубе и попробовали себя в дайвинге.
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