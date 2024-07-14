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Орловские новости

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Юные орловцы попробовали себя в роли космонавтов и дайверов

Юные орловцы попробовали себя в роли космонавтов и дайверов

В Орле на бульваре Победы открылась фотовыставка «Подводный космос. Дайвинг детям». Представленные на выставке фото рассказывают о том, как юные орловцы этим летом посетили музей космонавтики, полетали в аэротрубе и попробовали себя в дайвинге.

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