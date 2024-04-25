Посол считает, что ATACMS не помогут Киеву

Дипломат прокомментировал заявление администрации об уже поставленных Киеву ракетах ATACMS и последующих планах США по этой теме, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пост диппредставительства в соцсети.
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