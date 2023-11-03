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Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

Политнавигатор США не одобряли решение экс-президента Украины Петра Порошенко подписать Минские соглашения, поскольку они давали России время закончить операцию в Сирии и подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО.

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Комментарии
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Андрей Максимов
А он должен был похвалить Путина?!
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1 д.
АР
Александр Р
Он должен был сделать, то что сделал. Сам то понял, что спросил?
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1 д.
ВА
Виктор Александров
Уважаемая Люба Смирнова (не я лишил Вас отчества)! Кто такой «фейк»? Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … Именно переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь,так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Не пора ли остановиться? Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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1 д.

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