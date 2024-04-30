Характер кибератак изменился, — Немкин

Количество инцидентов в сфере информационной безопасности выросло на 60%, сообщают «Известия». По данным «Лаборатории Касперского», значительная часть атакв 2023 году — 24% — пришлась на сферу производства.
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