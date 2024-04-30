Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Лягушатники забыли судьбу Наполеона и эсэсовской дивизии Шарлемань! А пидор во главе Франции вдруг расхрабрился! Приш...Под Часов Яром ун...
  • Константин Самарин
    Песков-это "Пятая Колонна" Запада в России.Песков: На фронта...
  • StarPer
    А почему вообще оправдываемся перед таджиками?Лавров ответил вл...

Характер кибератак изменился, — Немкин

Характер кибератак изменился, — Немкин

Количество инцидентов в сфере информационной безопасности выросло на 60%, сообщают «Известия». По данным «Лаборатории Касперского», значительная часть атакв 2023 году — 24% — пришлась на сферу производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх