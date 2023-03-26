МОЯ СТРАНА

6 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    такая же либероидная тварь,как и его покойный папашка. Таких не исправишь,25 лет слишком мало для таких выродков. Есл...Гособвинение треб...
  • Анна
    Наведи порядок в стране - вот и будет тебе рейтинг!!!«Он должен думать...
  • radiofree RF
    Сколько можно призывать,действовать надо!!!!!!Президент Путин п...

Star gazete: Европа попадет в историю в качестве проигравшей стороны в украинском кризисе

Star gazete: Европа попадет в историю в качестве проигравшей стороны в украинском кризисе

pxhere.com Европа попадет в историю в качестве проигравшей стороны в украинском кризисе. Материал об этом опубликовало турецкое издание Star gazete.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх