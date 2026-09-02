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Что проверить женщине в 45+, если она принимает гормоны, рассказала профессор Кузнецова

Что проверить женщине в 45+, если она принимает гормоны, рассказала профессор Кузнецова

Вам назначили гормоны при климаксе, но обязали постоянно сдавать анализы и проходить обследования. Какие из них и правда нужны, а какие — лишняя трата денег и времени? Своим мнением поделилась профессор Ирина Кузнецова.

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