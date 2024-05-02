Полицейские нашли более 75 кг марихуаны у безработного жителя Бурятии

Сотрудники транспортной полиции Бурятии задержали подозреваемого в наркоторговле. У мужчины изъяли свыше 75 килограммов марихуаны, которые хранились в 50 мешках и пакетах различного объема, сообщила 2 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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