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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон: «Какой у «Хит» рекорд по «трешкам» за сезон?»

Защитник Клэй Томпсон выбрал « Майами » своим следующим клубом в это межсезонье. Томпсон рассчитывает на серьезную борьбу, а также говорит о возвращении собственной мотивации.

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