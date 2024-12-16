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«Невидимые миру слёзы» НАТО: Россия обманула разведку альянса, поманив «Орешником»

«Невидимые миру слёзы» НАТО: Россия обманула разведку альянса, поманив «Орешником»

 США отдали на заклание энергетику Украины, чтобы получить данные о суперракете Россия осуществила массированный огневой удар по объектам инфраструктуры Украины в ответ на удар ракетами ATACMS по таганрогскому авиазаводу.

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Комментарии
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Поля Русс
Молодцы! Уважению и мастерству стратегов нет предела!
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Владимир Тимофеев
Вообще победа в войне всегда была в том кто кого перехитрит
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