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Промахи Рэшфорда, Санчо и Сака в серии пенальти, Доннарумма – лучший на Евро, «Спартак» сокрушил «Сочи», ван Гал примет сборную Нидерландов и другие новости футбола

1. Италия обыграла Англию по пенальти в финале Евро-2020. Маркус Рэшфорд пробил в штангу, а удары Джейдона Санчо и Букайо Сака отразил Джанлуиджи Доннарумма.

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