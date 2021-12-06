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Средства РЭБ применили военнослужащие ВВО для защиты командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника

Средства РЭБ применили военнослужащие ВВО для защиты командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника

Экипажи современных комплексов радиоэлектронного подавления новейшей станции «Поле-21» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящих от БЛА условного противника.

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