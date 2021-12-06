Средства РЭБ применили военнослужащие ВВО для защиты командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника

Экипажи современных комплексов радиоэлектронного подавления новейшей станции «Поле-21» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящих от БЛА условного противника.
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