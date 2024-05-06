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Этот таинственный мир

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  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
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    у некоторых в карманах и кошельках 😀😀😀Крупнейшая черная...

Квантовая запутанность может иметь глубокую связь с паровыми двигателями

Квантовая запутанность может иметь глубокую связь с паровыми двигателями

Квантовая запутанность - одно из самых странных и непонятных явлений в мире квантовой механики. Она описывает ситуацию, когда две или более частицы оказываются настолько тесно связанными, что их невозможно рассматривать по отдельности, даже если они находятся на огромном расстоянии друг от друга.

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