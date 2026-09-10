Хорошая идея!

Коммент недели с Перемог. Сначала предисловие, чтобы вы поняли, о чём идёт речь.В комментариях к посту Краснодупик негодуэ некто цитирует краткий курс истории ВКП (б):"Революционный путь есть путь прямого удаления гниющих частей.