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Intel раскрыла информацию о 34 уязвимостях в своих процессорах, чипсетах и утил...

Intel раскрыла информацию о 34 уязвимостях в своих процессорах, чипсетах и утил...

Intel раскрыла информацию о 34 уязвимостях в своих процессорах, чипсетах и утилитахКомпания Intel периодически раскрывает информацию о найденных уязвимостях в своей продукции, но уже после того, как были приняты меры по их устранению.

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