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21 сэйв Кочеткова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Филадельфией»

21 сэйв Кочеткова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Каролина» на домашней арене потерпела поражение от «Филадельфии». В Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз».

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