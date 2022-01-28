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Невероятно редкий Renault Clio V6 продали за кругленькую сумму

Невероятно редкий Renault Clio V6 продали за кругленькую сумму

В последние годы малые спортивные автомобили снова вошли в моду. Поэтому логично, что Peugeot 205 GTi и Renault 5 Turbo становятся все более привлекательными для энтузиастов, равно как и некоторые более свежие автомобили, такие как Renault Clio V6.

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