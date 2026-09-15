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Вечерний Новосибирск

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Купальный сезон официально закрыли в Новосибирской области 15 сентября

Купальный сезон официально закрыли в Новосибирской области 15 сентября

Во вторник 15 сентября в МКУ «Служба АСР и ГЗ» прошло подведение итогов купального сезона. Спасатели сообщили, сколько человек спасено, а также назвали самые опасные места для купания.

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