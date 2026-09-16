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«Правовая аптека»: в Актау помогут по вопросам воинского призыва

«Правовая аптека»: в Актау помогут по вопросам воинского призыва

В Актау согласно утвержденному графику два раза в месяц будет проходить акция «Правовая аптека», посвященная вопросам призыва на срочную воинскую службу, передает inAktau.

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