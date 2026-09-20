Mash: Брынцалов решил продать усадьбу в Кисловодске за 2,5 млрд рублей

Соперник бывшего президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года Владимир Брынцалов выставил на продажу самый дорогой дом на Кавказе.
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