В Израиле растет число курильщиков: опубликован тревожный отчет

По данным ежегодного доклада министра здравоохранения Израиля за 2025 год, представленного в Кнессете в соответствии с законом о борьбе с вредом от табака, ситуация с курением в стране вызывает серьезную обеспокоенность специалистов .
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