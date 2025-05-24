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Орбан сообщил об отказе Венгрии финансировать увеличение украинской армии

Орбан сообщил об отказе Венгрии финансировать увеличение украинской армии

Global Look Press/www.globallookpress.com/Kremlin Pool Венгрия не будет инвестировать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя план Евросоюза (ЕС) по финансированию украинской армии.

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