НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экс-пилот «Ф-1» Даннер о вылетах Ферстаппена: «Частично это связано со стилем пилотажа»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер отреагировал на два вылета пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на последних этапах – четырехкратный чемпион жаловался на некорректную работу заднего антикрыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии