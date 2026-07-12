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Русская весна

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ЦАХАЛ получил приказ готовиться к боевым действиям против Ирана (ВИДЕО)

ЦАХАЛ получил приказ готовиться к боевым действиям против Ирана (ВИДЕО)

Ближний Восток оказался на пороге нового, беспрецедентно масштабного конфликта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал жёсткое заявление, которое фактически означает, что Тель-Авив больше не намерен ждать зелёного света от союзников.

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