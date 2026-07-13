Why the UAE Is Taking a Bigger Piece of America’s LNG Crown Jewel

As might be expected in the zero-sum game of global energy, there is much more than meets the eye to the acquisition by Abu Dhabi-headquartered international investment company XRG of an additional equity interest in Trains (self-contained production facilities) 4 and 5 of the U.
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