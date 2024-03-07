Нельзя освободить тех, кто не оккупирован

АА

Андрей Алферов

Статья может потянуть на статью. Как сказал В.Путин, враг - США, Украина - жертва. Там,как и в Москве, и на Урале, и на ДВ,короче по всей РФ живут русские люди. Только чуть больше чем мы оболваненные американской пропагандой о нашей разности. Нельзя не освобождать все территории Отечества-СССР от оккупации НАТО. Просто представьте себе, что на дворе 1941-1945 года, что, будем каких-то ублюдков бандеровцев спрашивать освобождать от них Украину или Прибалтику,например? Глупость? Конечно. Поэтому статья сеет раздор. Плохая статья.