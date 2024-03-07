Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Нельзя освободить тех, кто не оккупирован

Нельзя освободить тех, кто не оккупирован

Намедни  С.  Нарышкин         в   своём  интервью  сказал,  что,  цитирую, "мы  победим,  когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима, всех, кто хотел быть освобожденным.

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Комментарии
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Катерина
Я  согласна с Нарышкиным.
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37 мин.
АА
Андрей Алферов
Статья может потянуть на статью. Как сказал В.Путин, враг - США, Украина - жертва. Там,как и в Москве, и на Урале, и на ДВ,короче по всей РФ живут русские люди. Только чуть больше чем мы оболваненные американской пропагандой о нашей разности. Нельзя не освобождать все территории Отечества-СССР от оккупации НАТО. Просто представьте себе, что на дворе 1941-1945 года, что, будем каких-то ублюдков бандеровцев спрашивать освобождать от них Украину или Прибалтику,например? Глупость? Конечно. Поэтому статья сеет раздор. Плохая статья.
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30 мин.
Игорь Кузнецов
А что здесь непонятного - он правильно сказал что &quot;освободим всех, кто хотел быть освобожденным&quot;. А у кого мозги так и останутся &quot;кастрюлеголовыми&quot; - пусть думают где и как им жить.
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29 мин.

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