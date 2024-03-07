Намедни С. Нарышкин в своём интервью сказал, что, цитирую, "мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима, всех, кто хотел быть освобожденным.
Нельзя освободить тех, кто не оккупирован
Комментарии
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Катерина
Я согласна с Нарышкиным.
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37 мин.
АА
Андрей Алферов
Статья может потянуть на статью. Как сказал В.Путин, враг - США, Украина - жертва. Там,как и в Москве, и на Урале, и на ДВ,короче по всей РФ живут русские люди. Только чуть больше чем мы оболваненные американской пропагандой о нашей разности. Нельзя не освобождать все территории Отечества-СССР от оккупации НАТО. Просто представьте себе, что на дворе 1941-1945 года, что, будем каких-то ублюдков бандеровцев спрашивать освобождать от них Украину или Прибалтику,например? Глупость? Конечно. Поэтому статья сеет раздор. Плохая статья.
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30 мин.
Игорь Кузнецов
А что здесь непонятного - он правильно сказал что "освободим всех, кто хотел быть освобожденным". А у кого мозги так и останутся "кастрюлеголовыми" - пусть думают где и как им жить.
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29 мин.
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