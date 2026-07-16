В Татарстане предприниматели — участники СВО получили 500 млн рублей господдержки

В Татарстане предпринимателям — участникам СВО, членам их семей и компаниям, где сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, за первые шесть месяцев 2026 года направили около 500 млн рублей мер поддержки.
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