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ГТРК Татарстан

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В Татарстане предприниматели — участники СВО получили 500 млн рублей господдержки

В Татарстане предприниматели — участники СВО получили 500 млн рублей господдержки

В Татарстане предпринимателям — участникам СВО, членам их семей и компаниям, где сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, за первые шесть месяцев 2026 года направили около 500 млн рублей мер поддержки.

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