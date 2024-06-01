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Премьер Каллас: плана Б на случай поражения Украины у Эстонии нет

Премьер Каллас: плана Б на случай поражения Украины у Эстонии нет

Эстонский премьер-министр Кая Каллас дала интервью корреспонденту британского СМИ в Таллине. Среди прочего журналист поинтересовался, есть ли у Эстонии план Б на тот случай, если Россия достигнет всех своих целей на Украине, передает местный портал ERR.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Калламаса мазафака!
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13 час.
Александр
Неуловимая эстония.
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12 час.

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