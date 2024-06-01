Премьер Каллас: плана Б на случай поражения Украины у Эстонии нет

Эстонский премьер-министр Кая Каллас дала интервью корреспонденту британского СМИ в Таллине. Среди прочего журналист поинтересовался, есть ли у Эстонии план Б на тот случай, если Россия достигнет всех своих целей на Украине, передает местный портал ERR.