В Москве начали продавать туры в ОАЭ продаются по ценам десятилетней давности

Но вылететь по этим ценам нужно уже сегодня Цены на туры в ОАЭ из Москвы бьют рекорды. В системах бронирования туроператоров наблюдаются невероятно низкие цены на туры в Эмираты с вылетом уже сегодня, 6 ноября.