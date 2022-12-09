Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Лидерство Неймара – детское. С таким молодежным лидером будет неудача при первой возможности. Не поняла, почему он не бил пенальти первым». Бразильская журналистка раскритиковала форварда

«Лидерство Неймара – детское. С таким молодежным лидером будет неудача при первой возможности. Не поняла, почему он не бил пенальти первым». Бразильская журналистка раскритиковала форварда

Известная бразильская журналистка и писательница раскритиковала Неймара. Бразилия проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх