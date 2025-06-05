Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Нас больше, и русский язык - наш язык! (с)

«Что дальше? Вы придумаете для нас заповедник русскоязычных? Может быть, вы как-то обозначите и нас для этих застенков? Может быть, вы примете закон, что я больше не могу называть своего ребенка как-то, потому что он русскоязычный? Будет что-то только обязательное - Ян, Питер, Кристапс? Алексей, Виктор и Наталия перестанут существовать, потому что будут запрещены? Что дальше, коллеги? Нас больше, и русский язык - наш язык!»После этого Депутата Алексея Росликова удалили с заседания Сейма Латвии за то, что он заговорил на русском языке.

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