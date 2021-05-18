Чем красноармейцы так удивили жительниц Берлина в 1945 году

Любители историиПолитикаЧем красноармейцы так удивили жительниц Берлина в 1945 году В настоящее время подробности отношений бойцов и офицеров РККА с немками покрыты толстым слоем пропаганды.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий ЦеловальниковНе сомневаюсь в таком отношении Советских солдат, к жителям поверженного , Берлина! Об этом же, рассказывал мне мой тесть, даже с обидой, что действительно солдат кормили иногда хуже, чем немцев!!!65alekseysramblerru ЛеонтьевОтец моей жены в 17 лет убежал на фронт. Я задавал вопросы ему об изнасиловании. На что он мне отвечал, примерно, как и в статье (расстрел) и недавно было документальное кино. об этом на основе математики(беременность 9 месяцев) Не наблюдалось роста населения Германии в феврале45 -марте 46.Анатолий ИвановНасилие и изнасилования находились в абсолютном противоречием ссоциалистической пропаганды и социалистической политике Советского государства.Это априори! Поэтому они и наказывались сурово,по законам военного времени!65alekseysramblerru ЛеонтьевСпасибо, мне обо всём отец моей жены рассказывал.Владимир Васильевич ШеинГуманное отношение к немецким женщинам, старикам и детям неоднократно отмечается в воспоминаниях жителей занятого РККА Берлина. Изначальную настороженность немцев сменили интерес и доброжелательность. Делу весьма помогало то, что солдаты неплохо в своей массе владели немецким языком, философский диспут они бы не потянули, но для бытового общения навыков более, чем хватало. Организовывали освободители и досуг, в частности – танцевальные вечера, о чём рассказывает автобиографическая книга немецкой журналистки Марты Хиллерс. Произведение было экранизировано в 2007 году под названием Anonyma. Eine Frau in Berlin. (Анонима. Одна женщина в Берлине). В целом, отмечается максимально галантное и внимательное отношение со стороны советских военнослужащих к немецким девушкам и женщинам. Константин Барановский https://russian7.ru/post/chem-krasnoarmeycy-tak-udivili-zhit...Николай Дегтевизнасилования были , но единичны.AAAleks AdРасстрел перед строем!!! Вот так вот.Vladimir AprosinНа территории Новосибирской области создаётся лесопарк. Я майор Апросин В. И. в мае месяце 2021 года могу посадить около 100 кедров. Я проживаю город Новосибирск, Первомайский район, улица Одоевского 1/8 квартира 9. телефон +79538675732 Этот кедровник я хочу посадить в честь моей внучки ЗИНЫ ей 25 августа будет 10 лет.AAAleks AdМайор, Я с тобой, хотя от меня до тебя 3887,7 км...Комментировать
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