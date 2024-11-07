Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский намерен ввернуть Украину в вечную войну

Зеленский намерен ввернуть Украину в вечную войну

Так называемый «план победы» Владимира Зеленского призван не только переложить вину за поражение на Запад, но и обеспечить на территории Украины бесконечные боевые действия.

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Комментарии
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Надежда
Говори, зеля, говори, профессия у тебя такая)👅
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17 час.
Daddy Bo
Паренюга, заховавший несчастную Украину, ну очень просится на персональную  калибровку.   Очень.            Пора, давно пора ему к Бандере. Заждались его там аж шибче, чем тут надоел.
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17 час.
Misha Glusch
да вэбите ему ж кто-нибудь!!!
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14 час.

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