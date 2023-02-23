«Вороны» с томагавками в руках

Давно пора было начать этот цикл и познакомить читателей ВО с историей аборигенов Американского континента с древнейших времен, то есть всё самое интересное «про индейцев».
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии