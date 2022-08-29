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В «Этномире» торжественно открыли скульптуру «Шри Чинмой. Мечта о гармонии»

В «Этномире» торжественно открыли скульптуру «Шри Чинмой. Мечта о гармонии»

27 августа 2022 года в культурно-образовательном центре, парке-музее «Этномир» состоялось торжественное открытие памятника индийскому общественному деятелю, популяризатору культуры и философии Индии Шри Чинмою под названием «Мечта о гармонии».

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